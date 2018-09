Pirelli cede le attivitÃ  in Venezuela

(Teleborsa) - Pirelli ha ceduto la propria fabbrica di pneumatici Car in Venezuela, situata nella città di Guacara, e tutte le attività detenute nel Paese.



L'operazione, che segue il deconsolidamento contabile della controllata venezuelana già avvenuto il 31 dicembre 2015, "non ha effetti finanziari sul gruppo".



L'intesa, che prevede la continuità occupazionale, è stata raggiunta con una cordata di imprenditori sudamericani e la società Sommers International, in qualità di acquirente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA