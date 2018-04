Pirelli, chiesto aumento funzioni al CEO Tronchetti

(Teleborsa) - Cambiamenti in vista nella gestione manageriale di Pirelli.



Il colosso dei pneumatici, in una nota diffusa nella serata di ieri, 17 aprile, ha fatto sapere che al Consiglio di Amministrazione previsto il 14 maggio il Vice Presidente Esecutivo e Chief Executive Officer, Marco Tronchetti Provera, proporrà uno sviluppo dell'organizzazione a supporto del Modello Integrato di Business, nonché del raggiungimento degli obiettivi del piano industriale, attraverso una maggiore efficacia operativa.



L'organizzazione proposta - già condivisa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di cui è stata data informazione ai Consiglieri - prevede che al Vice Presidente Esecutivo e CEO, oltre a tutte le funzioni di staff e le ‘Regions' per le tematiche istituzionali e di coordinamento complessivo, rispondano:



- la neo costituita Direzione Generale Operations, alla guida della quale sarà proposto Andrea Casaluci, attuale Executive Vice President responsabile del Primo Equipaggiamento, Region Europa e della Business Unit Prestige. Al Direttore Generale è previsto riportino le diverse ‘Regions' e tutte le unità organizzative legate alla gestione operativa, ridefinite in "Commercial Original Equipment", "Commercial Replacement", "Moto, Velo and Motorsport", "BU Prestige", "Strategic Marketing", "Manufacturing, Purchasing and Supply Chain";



- l'area "Technology", affidata all'Executive Vice President Technology Maurizio Boiocchi, a presidio delle funzioni ‘Technology & Quality" e "Cyber & Innovation", che riporteranno anche al Direttore Generale in una logica di stretta collaborazione. A Maurizio Boiocchi continueranno inoltre a rispondere le attività tecniche e F1 in ambito "Motorsport";



- la nuova funzione "Digital".

