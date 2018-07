Pirelli, Ren Jianxin si dimette. Ning Gaoning proposto Presidente

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, Ren Jianxin si è dimesso da tutte le cariche ricoperte nel CdA in ragione delle annunciate dimissioni dalla carica di Presidente di China National Chemical Corporation per raggiunti limiti di età.



Lo comunica il produttore di pneumatici precisando che le dimissioni hanno efficacia dalla data odierna.



A seguito delle dimissioni di Ren Jianxin, Ning Gaoning, nuovo Presidente di ChemChina, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare sin d'ora l'eventuale nomina per cooptazione a Consigliere da parte del Board di Pirelli, nonché la carica di Presidente della società.



Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Marco Tronchetti Provera sottoporrà al Consiglio di Amministrazione in programma il prossimo 7 agosto 2018 la proposta di procedere alla cooptazione di Ning Gaoning e successivamente di nominarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA