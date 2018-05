Pirelli ritorna all'utile nel primo trimestre

(Teleborsa) - Ritorno all'utile per Pirelli che chiude il primo trimestre con un risultato netto totale positivo di 89,1 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 27,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.



Il risultato netto delle attività in funzionamento (Consumer) al 31 marzo 2018 è stato pari a 92,4 milioni di euro, in crescita dell'86,7% rispetto ai 49,5 milioni di euro al 31 marzo 2017.



I ricavi mostrano una crescita organica del 5,7% a 1,310 mld di euro (dai 1,339 mld del primo trimestre 2017), -2,2% la variazione complessiva dopo impatto cambi pari a -7,3%.



L'EBITDA Adjusted ante costi di start-up al 31 marzo 2018 è stato pari a 298 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto a 281,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2017.



L'EBIT Adjusted ante costi di start-up è cresciuto del 4,5% a 229,4 milioni di euro rispetto a 219,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2017. L'EBIT Adjusted è stato pari a 218,4 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto a 205 milioni di euro del lo stesso periodo dello scorso anno, con un margine sulle vendite in miglioramento di 1,4 punti percentuali al 16,7% rispetto al 15,3% del primo trimestre 2017. L'EBIT è stato pari a 184 milioni di euro, in crescita del 9,1% rispetto ai 168,7 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.



La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 è negativa per 3,938 mld di euro rispetto a -5,525 mld del primo trimestre 2017 e -3.218,5 milioni di euro al 31 dicembre 2017. La variazione rispetto al primo trimestre 2017 riflette, fra le altre cose, l'aumento di capitale sottoscritto da Marco Polo nel mese di giugno 2017 pari a circa 1,2 miliardi di euro.



Per quanto riguarda la guidance, Pirelli prevede per il 2018: una crescita organica dei ricavi uguale o maggiore di +9% (circa +10% la precedente indicazione). Confermate le previsioni di profittabilità, con un EBIT Adjusted ante costi start-up atteso superiore a 1 miliardo di euro. Confermato EBIT Adjusted atteso a circa 1 miliardo di euro.

