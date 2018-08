PLC esce da 'black list' Consob

(Teleborsa) - PLC non fa più parte della ‘black list' di Consob.



L'ex Industria e Innovazione ha comunicato di non essere più soggetta agli obblighi di informativa integrativa con cadenza mensile.

In sostituzione di tali obblighi, Consob ha richiesto a PLC di diffondere informazioni integrative, a decorrere dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali e nei resoconti intermedi di gestione, laddove questi ultimi siano pubblicati su base volontaria da PLC.

© RIPRODUZIONE RISERVATA