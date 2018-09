Ponte Morandi, ennesimo botta e risposta Toninelli-Autostrade

(Teleborsa) - ''È incredibile leggere di Autostrade che chiede ai suoi dipendenti di devolvere parte dello stipendio per risarcire le vittime di #Genova. Scaricare i costi del disastro sui lavoratori è semplicemente ignobile''. Lo scrive in un tweet Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che allega un documento, che riporta la data del 13 settembre. che fa riferimento alla richiesta, inviata dalla società ai lavoratori.

Si legge: ''Gentili colleghi, coloro che volessero devolvere volontariamente il valore di una o più ore di lavoro a favore delle famiglie delle vittime della tragedia del crollo del ponte Morandi dovranno compilare il modulo di seguito riportato''.



LA REPLICA DI AUTOSTRADE: "INIZIATIVA SPONTANEA DI ALCUNI DIPENDENTI" - La società Autostrade afferma in una nota ufficiale di appoggiare l'iniziativa dei dipendenti che desiderano "devolvere il valore di una o più ore di lavoro" alle famiglie delle vittime. "Si tratta dunque - prosegue la nota - di un'iniziativa che la società ha deciso semplicemente di sostenere e supportare e che si realizza su base esclusivamente volontaria, attraverso la libera ed eventuale decisione di ogni lavoratore della società di devolvere il corrispettivo economico di una o più ore del proprio lavoro.



Dispiace molto constatare come anche iniziative così nobili possano essere oggetto di strumentalizzazioni fondate su notizie false e tendenziose", conclude il comunicato.



