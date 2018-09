Ponte Morandi, per 3 italiani su 4 a pagare deve essere Autostrade

(Teleborsa) - A poco più di un mese dal crollo del ponte Morandi, si attende che vada in porto l'iter che possa dare il via alla ricostruzione dell'infrastruttura. Per riportare Genova alla normalità dopo la terribile tragedia. Già dai giorni immediatamente successivi al disastro, la linea del Governo era stata chiara: a pagare sarà Autostrade per l'Italia.



E secondo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, la posizione dell'esecutivo è ben vista da gran parte del nostro Paese. Infatti il 75% degli italiani è favorevole al fatto che le spese di ricostruzione del ponte siano sopportate da Autostrade. Di coloro che si sono detti favorevoli, emerge che l'89% di chi si dichiara di centrosinistra e il 68% di dice di votare Movimento 5 Stelle. Percentuali elevate, a dimostrare che davanti alle tragedie non esiste colore politico.



Elettorato diviso invece sulle forti perdite del 30% in Borsa pagato da Atlantia, la società che gestisce Autostrade. Secondo il 49% degli intervistati il crollo della società potrebbe portare ad una fuga degli investimenti dal nostro Paese. Tra i più preoccupati gli elettori del centrosinistra (71%), molto meno quelli della Lega (48%) e M5S (46%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA