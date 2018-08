Ponte Morandi, Toti: "piano di abbattimento entro 5 giorni"

(Teleborsa) - Non si fermano le azioni del Governo per l'abbattimento del ponte Morandi, crollato parzialmente lo scorso 14 agosto. E mentre Regione Liguria e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) preparano misure a sostegno del Capoluogo ligure, e Fincantieri si candida come contractor per la ricostruzione, il Commissario per l'emergenza di ponte Morandi e Governatore della Liguria, Giovanni Toti, si prepara a mettere a punto il piano di abbattimento dei monconi rimasti in piedi.



"Il ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto" ha dichiarato Toti dopo la riunione con Autostrade, precisando che l'abbattimento riguarderà l'intera struttura.



Intanto Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del ponte. Il Dicastero ha inoltre fatto sapere che il Ministro Danilo Toninelli "allo stesso tempo ha dato mandato per la revoca dall'incarico di Presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda".

