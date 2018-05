Popolare Sondrio rileva PrestiNuova per 53,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio ha rilevato dalla Banca Popolare di Vicenza il 100% del capitale sociale di PrestiNuova per 53,37 milioni di euro.



Lo si legge in una nota della banca lombarda nella quale di precisa che PrestiNuova è una società di intermediazione finanziaria e che l'operazione, dal punto di vista strategico, "costituisce un'opportunità per rafforzare e sviluppare il progetto di specializzazione creditizia di BPS nel settore" generando "importanti economie di scala".

