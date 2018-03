Portale Sardegna chiude il 2017 in crescita

(Teleborsa) - Chiusura di esercizio col segno più per Portale Sardegna .



L'agenzia di viaggi online ha riportato nel 2017 un utile netto di 0,01 milioni di euro a fronte della perdita di 0,09 milioni contabilizzata nel 2016, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è migliorato a 0,32 milioni (0,07 nel 2016).



Il valore della produzione è balzato del 29,5% a 5,8 milioni di euro.



Massimiliano Cossu, Amministratore Delegato di Portale Sardegna, ha commentato: "I dati di mercato e i trend in atto hanno confermato una crescita del settore turismo nell'Isola nell'anno 2017; in particolare è cresciuto a ritmi elevati il segmento costituito dagli utenti che vogliono personalizzare la propria vacanza online".



Quanto all'outlook, Portale Sardegna spiega che "le risorse finanziarie acquisite tramite l'operazione di quotazione su AIM Italia consentiranno alla Società di attuare il piano industriale dal quale ci si attende l'ingresso in nuovi canali di vendita e l'incremento di fatturato nel corso dell'esercizio 2018. Sarà visibile il valore e la conseguente redditività degli investimenti effettuati nel triennio 2015-2017 relativi a nuovi prodotti e servizi turistici, in linea con il processo strategico attuato dal management aziendale".

