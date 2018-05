Porti, sciopero di 24 ore dei lavoratori marittimi

(Teleborsa) - Ha preso il via oggi 11 maggio, lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori marittimi, portuali e dei servizi tecnico nautici.



"Alla base dello sciopero - sottolineano FILT, CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti - i casi di autoproduzione al di fuori delle regole che crea dumping nel lavoro portuale a grave rischio per la sicurezza, specialmente dei lavoratori marittimi adibiti a tali mansioni".



I Lavoratori protestano in particolare contro la tendenza delle compagnie a far svolgere proprio ai marittimi le operazioni di carico a bordo delle navi, che spetterebbero invece ai portuali, tutto per risparmiare sulla manodopera.



"Inoltre lo sciopero è motivato - sostengono le tre sigle sindacali - anche dalle lacune che evidentemente hanno contribuito alla lunga e recente serie di infortuni sul lavoro, anche mortali. L'attenzione sul tema della sicurezza deve sempre rimanere alta".







© RIPRODUZIONE RISERVATA