Portobello pronto ad aprire di due nuovi punti vendita

(Teleborsa) - Portobello, da poco sbarcata a Piazza Affari, ha siglato due accordi per l'acquisizione degli spazi relativi all'apertura di due nuovi punti vendita a insegna Portobello.



Il primo è localizzato a Roma in Piazza Santa Maria Maggiore, in zona centrale e prossimo alla stazione Termini. Il secondo nella città di Frosinone, sarà allocato all'interno di un centro commerciale. Entrambe le aperture sono previste tra settembre e ottobre 2018.

"Continua lo sviluppo del marchio Portobello a Roma e nel Lazio attraverso due negozi che permetteranno di far crescere le vendite e la nostra brand awareness" ha dichiarato Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello.

