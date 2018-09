Portobello, risultati boom nel 1Â° semestre. Panfili: "Proseguiamo verso mete ambiziose"

(Teleborsa) - Risultati semestrali in fortissima crescita per Portobello, società quotata all'AIM Italia, che gestisce l'omonima piattaforma retail di scambio merce e permuta beni sul web. Il 1° semestre chiude con un fatturato quadruplicato ed un EBITDA neanche comparabile con quello dello scorso anno.



I risultati, esaminati dal Consiglio di Amministrazione, evidenziano un giro d'affari di oltre 8,1 milioni di euro, che risulta quattro volte (+301%) quello generato nel 2017 (circa 2 miliardi).



"I risultati del I semestre 2018 sono straordinari non solo considerando la giovane età della nostra società, ma anche in quanto indicatori della validità del percorso di sviluppo che stiamo perseguendo", ha ribadito Roberto Panfili, Co-founder e COO di Portobello, che già a luglio 2018 aveva anticipato risultati importanti.



L'EBITDA è volato a 849 mila euro, e non risulta neanche paragonabile a quello rilevato nel 2017 di 36 mila euro. Parallelamente l'EBIT è salito a 826 mila euro dai 22 mila dell'anno prima.



Posizione finanziaria netta in attivo per 97 mila euro a fronte del passivo di circa mezzo milioni riportato alla fine dell'anno fiscale 2017.



Visione sul futuro molto ottimista. "Siamo confidenti di proseguire il nostro sviluppo verso mete ambiziose", ha detto Panfili, ribadendo quanto dichiarato in una intervista rilasciata a teleborsa.





