Positiva la borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Giornata positiva per gli indici giapponesi, che si avviano a concludere la seduta mostrandosi in rialzo. Segno più, dopo un avvio difficile, anche per Shanghai. Misto il resto dell'Asia, in cui prevale il segno rosso.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo attualmente riporta un aumento dello 0,80% a 22,591 punti, mentre il paniere Topix sta salendo dello 0,55%.



Rialzo anche per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna lo 0,65%, mentre Shenzhen sale dello 0,31%.



In rialzo anche Hong Kong (0,19%) e Seoul (0,42%). Segno meno per tutti gli altri listini asiatici a partire da Taiwan (-0,50%) e Jakarta (-0,33%).



Male anche Kuala Lumpur (-0,45%) e Singapore (-0,28%), mente limitano le perdite Bangkok (-0,21%) e Mumbai (-0,10%).



Si mostra invece in lieve rialzo Sidney, che guadagna un timido 0,17%, nonostante la crisi politica che ha colpito il Paese costringendo alle dimissioni l'oramai ex premier Malcolm Turnbull.

