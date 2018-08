Positiva SaipemÂ schiva sell-off sul mercato

(Teleborsa) - Si muove in rialzo Saipem, che avanza dello 0,79% evitando le forti vendite che si sono abbattute sul mercato per effetto della crisi turca.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big italiana dell'ingegneria più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di Saipem è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,512 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,418. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,606.

