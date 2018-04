Positivi i mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei mentre la borsa americana fatica a prendere una direzione.



Nelle sale operative si respira aria di festività per l'imminente chiusura di domani 1° maggio. Nessuno spunto nemmeno da Tokyo rimasta chiusa insieme alle borse cinesi.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Sessione debole per l'oro, che cede lo 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,1 dollari per barile.



In salita lo spread, che arriva a quota 122 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,78%. In Italia la situazione politica non riesce ad uscire dalla fase di stallo, con la formazione di un nuovo Governo che sembra essere sempre più difficile. Ne è consapevole anche Standard & Poor's che ha confermato il rating dell'Italia a BBB, con outlook stabile ma lancia l'allarme per i rischi rappresentati dall'incertezza politica del Paese e dal debito pubblico elevato.



Tra i listini europei piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,64%, senza spunti Londra, composta Parigi che cresce dello 0,68%.



Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,22%.



Il controvalore degli scambi nella seduta milanese odierna è stato pari a 2,57 miliardi di euro, dai 2,65 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,17 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,19 miliardi.



A fronte dei 226 titoli trattati, 85 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 120 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 21 azioni del listino italiano.



Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Materie prime (+2,36%), Viaggi e intrattenimento (+1,96%) e Costruzioni (+1,33%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti Automotive (-0,88%) e Telecomunicazioni (-0,53%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+2,37%), Poste Italiane (+1,68%), Ferragamo (+1,62%) e Moncler (+1,33%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fiat Chrysler, che ha archiviato la seduta con un -2,18%. Si muove sotto la parità Mediobanca, evidenziando un decremento dello 0,64%. Contrazione moderata per Telecom Italia, che soffre un calo dello 0,53%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Salini Impregilo (+6,17%) che valuta alternative strategiche per divisione statunitense Plants & Paving di Lane, Juventus (+3,79%) dopo gli ottimi risultati sportivi del weekend, Banca Ifis (+3,22%) e Danieli (+2,93%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sias, che ha archiviato la seduta con un -3,30%. Maire Tecnimont scende dell'1,81%. Calo deciso per FILA, che segna un -1,8%. Sotto pressione ASTM, con un forte ribasso dell'1,72%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA