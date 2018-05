Poste conferma piano Deliver 2022. Del Fante: "risultati brillanti"

(Teleborsa) - Poste Italiane chiude il primo trimestre 2018 con un utile in crescita confermando il piano strategico Deliver 2022 e affermando che per il resto dell'anno si concentrerà sulla valorizzazione del risparmio gestito.



I primi tre mesi dell'anno si sono chiusi con un risultato netto pari a 485 milioni di euro (+38% rispetto al primo trimestre del 2017). I ricavi si sono attestati a 2,9 miliardi (+1,8% rispetto al primo trimestre del 2017) trainati dal risparmio postale.



Il risultato operativo ha registrato un notevole rialzo, a 703 milioni (+34% rispetto al primo trimestre del 2017), in virtù di un approccio disciplinato alla gestione dei costi. Il totale delle masse gestite ha raggiunto 514 miliardi (+3,3% rispetto all'anno precedente), grazie ad una raccolta netta pari a 4,4 miliardi.



Il Gruppo ha una solida posizione patrimoniale, con un indice di solvibilità (Solvency II Ratio) del 284% in rialzo di 5 punti percentuali rispetto alla fine del 2017.



"Il brillante andamento dei risultati del primo trimestre è frutto del rapido impatto di Deliver 2022, il nostro piano strategico quinquennale costruito sulla base di ipotesi prudenti, con un rischio di esecuzione molto basso - ha commentato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane - . Hanno contributo a questi risultati tutte le aree di business, con un impatto reale chiaramente evidente sia al livello operativo sia al livello di risultato netto. In particolare - ha aggiunto il top manager - la concentrazione di tutto il Gruppo sulla disciplina dei costi, coniugata ad una maggiore attenzione dal lato commerciale, sta già producendo risultati su tutto il business. Il primo trimestre ha registrato il raggiungimento di alcune tappe fondamentali che ci permetteranno di confermare il nostro posizionamento come la rete di distribuzione più affidabile ed efficiente d'Italia. Gli accordi di distribuzione stretti di recente ampliano la gamma di prodotti che siamo in grado di offrire attraverso la nostra rete ai nostri 34 milioni di clienti, mentre la completa attuazione del nuovo modello di recapito permetterà a Poste Italiane di sfruttare al meglio la rapida crescita della logistica legata all'e-commerce".

© RIPRODUZIONE RISERVATA