Prese di profitto su FCA. Male gli automotive europei

(Teleborsa) - Scattano i realizzi su FCA, debole a Piazza Affari (-0,73%) dopo le corse della vigilia.



Ieri il produttore di auto italo-statunitense ha chiuso con un rialzo del 4,85%, spinto dall'annuncio del via libera del CdA allo scorporo di Magneti Marelli.



In rosso anche gli altri titoli della galassia Fiat: CNH Industrial sta cedendo il 2,5%, Exor lo 0,88%.



Da rilevare che stamane il comparto automotive europeo è il peggior benchmark di settore con una discesa dell'1,70% sul relativo DJ Stoxx in scia ai rinnovati timori per una guerra dei dazi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA