Prevale cautela tra le Borse europee

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per le principali borse europee, mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e gli investitori si interrogano se possa confermare le aspettative di crescita nonostante l'incertezza relativa alle questioni commerciali.



L'attenzione degli operatori è anche catalizzata dall'audizione del numero uno della Fed, Jerome Powell, al Senato statunitense, in agenda oggi pomeriggio (alle 16.30 italiane).



Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.243,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,40%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 226 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,56%.



Tra i listini europei il Francoforte mostra un timido -0,14%. Andamento cauto per il Londra, -0,07%. Si muove sotto la parità anche Parigi, evidenziando un decremento dello 0,27%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,25%.



In buona evidenza a Milano i comparti media (+3,80%) e vendite al dettaglio (+0,65%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,07%), viaggi e intrattenimento (-0,48%) e petrolifero (-0,47%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediaset (+2,45%) dopo che insieme a F2i ha lanciato un'OPA su EI Towers a 57 euro per azione.



Segno più per le banche, BPER (+1,50%) e Banco BPM (+0,75%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,33%.



Sotto pressione Saipem, che accusa un calo dell'1,20% insieme al crollo delle quotazioni di greggio. Tra gli altri energetici, dimessa Enel che è salita al 93,3% di Eletropaulo.



Tra gli industriali, scivola CNH Industrial, -1,16% che annuncerà la trimestrale a fine mese. Ferma ai box, invece, FCA -0,04% che a giugno ha registrato un calo delle immatricolazioni in Europa del 2,6% contro il +5,1% segnato dal mercato.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, EI Towers (+15,70%), Rai Way (+14,97%), Italmobiliare (+1,97%) e El.En (+1,45%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -2,26%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA