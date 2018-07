Prevalgono le vendite per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (-0,84%)

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'indice siderurgico a Piazza Affari, che è peggiore dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.744,99 in calo dello 0,84%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che si ferma a quota 380,82, in prossimità della chiusura di ieri.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice siderurgico, performance infelice per Tenaris, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, pressione su SOL, che tratta con una perdita dell'1,26%.



Tra le small-cap di Milano, discesa moderata per Intek Group, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

