Prima Industrie,Â completatoÂ acquisto 19% cinese Cangzhou Lead Laser

(Teleborsa) - Prima Power Suzhou, di cui Prima Industrie detiene il 70%, ha completato il closing dell'acquisizione di una partecipazione pari al 19% della società cinese Cangzhou Lead Laser Technology Co., Ltd.



Il controvalore complessivo dell'operazione è pari a circa 50 milioni di renminbi (pari a circa 6,7 milioni di euro).



L'accordo prevede l'opzione non vincolante per il Gruppo Prima di acquisire, entro il 2020, un ulteriore 41% della Lead Laser a condizioni predefinite.

