Prima Industrie, firmato accordo per acquisizione 19% di Lead Laser

(Teleborsa) - Prima Industrie annuncia che la società controllata Prima Power Suzhou, di cui detiene i l 70%, ha firmato lo scorso venerdì (15 giugno) l'accordo per l'acquisizione di una partecipazione pari al 19% della società cinese Cangzhou Lead Laser Technology (Lead Laser).



Lead Laser, che nel 2017 ha realizzato un fatturato pari a circa 350 milioni di renminbi (circa 46,7 milioni di euro), è uno dei principali produttori cinesi nel mercato delle macchine laser 2D per il taglio della lamiera.



Prima Industrie, spiega una nota, punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA