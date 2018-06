Prima Industrie si espande in Cina con Cangzhou Lead Laser

(Teleborsa) - Prima Industrie si espande in Cina. La società ha rilevato il 19% della Cangzhou Lead Laser Technology per 50 milioni di renminbi (pari a circa 6,7 milioni di euro).



L'accordo, spiega un comunicato, prevede l'opzione non vincolante per il Gruppo Prima di acquisire, entro il 2020, un ulteriore

41% della Lead Laser a condizioni predefinite.



"L'operazione è finalizzata ad accrescere la quota di mercato del Gruppo sul mercato cinese delle macchine laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita", spiega Prima Industrie.

