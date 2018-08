Primo Airbus A350 XWB Ultra Long Range giÃ  con i colori di Singapore Airlines pronto per i test

(Teleborsa) - E' destinato alla flotta di Singapore Airlines il primo A350 XWB Ultra Long Range capace di prestazioni non stop su distanze fino ad oggi impensabili è nello stabilimento Airbus di Tolosa, in Francia, già con i colori della compagnia asiatica, pressoché pronto per i test prima della consegna prevista per i prossimi mesi.



Singapore Airlines ha ordinato sette aeromobili A350-900 Ultra Long Range, tutti attualmente in diversi stadi di assemblaggio. Il primo aeromobile ha già volato completando con successo il programma di test, incentrato anche sul nuovo sistema di alimentazione. La cabina dell'aermobile è al momento in fase di allestimento.



Il vettore utilizzerà l'Ultra Long Range per i servizi non stop fra Singapore e gli Stati Uniti. Fra questi, il volo che collegherà Singapore e New York, vale a dire il collegamento aereo di linea più lungo al mondo.



La versione Ultra Long Range dell'A350-900, l'ultima variante della popolare Famiglia A350 XWB, avrà una maggiore autonomia, fino a 9.700 miglia nautiche, vale a dire poco meno di 18.000 Km, per l'esattezza 17.964,4. Risultato raggiunto grazie a una modifica del sistema di alimentazione, che ha portato a un incremento della capienza dei serbatoi di 24.000 litri senza bisogno di aggiungere ulteriori contenitori di carburante.



Con un peso massimo al decollo (MTOW) pari a 280 tonnellate, l'A350 Ultra Long Range è in grado di volare non stop per oltre 20 ore, combinando i più elevati livelli di confort per passeggeri ed equipaggio con un'efficienza operativa senza pari su queste distanze.



A fine giugno 2018 Airbus ha registrato un totale di 882 ordini fermi per l'A350 XWB da parte di 46 clienti nel mondo, che lo hanno già decretato come uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre.



Singapore Airlines è uno dei più importanti clienti della Famiglia A350 XWB, con ordini per un totale di 67 A350-900, di cui sette modelli Ultra Long Range. Al vettore asiatico sono già stati consegnati 21 A350-900.





