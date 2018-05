Privacy, in vigore la direttiva sulla protezione dei dati personali

(Teleborsa) - L'utilizzo dei dati personali sta per subire una piccola rivoluzione. Entra infatti in vigore oggi, 25 maggio 2018, la direttiva GDPR (General Data Protection Regulation), il Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali.



Le nuove norme, che recepiscono i cambiamenti avvenuti nel mondo digitale, mirano a rafforzare la privacy dei cittadini e la tutela dei propri dati personali, per esempio grazie al diritto all'oblio.



"L'entrata in vigore della GDPR darà un quadro molto più prevedibile e certo alle aziende e ai cittadini. Naturalmente questo comporterà tutta una serie di adempimenti che riteniamo del tutto fattibili. E ci porterà a standard validi per tutti" ha dichiarato il direttore generale della DG Concorrenza della Commissione europea, Johannes Laitenberger.

