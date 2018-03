Privatizzazione aeroporti di Parigi: c'Ã¨ anche Benetton

(Teleborsa) - Dopo il controllo dell'aeroporto di Nizza, il gruppo Benetton potrebbe inserirsi nel processo di privatizzazione degli aeroporti parigini Charles de Gaulle e Orly.



Mossa che Macron starebbe per decidere allo scopo di recuperare i dieci miliardi mancanti al piano di finanziamento del Fondo per l'innovazione delle imprese.



La notizia ha preso consistenza negli ultimi giorni e addirittura nelle ultime ore nella capitale francese, dove, a livello governativo, si sarebbero susseguite riunioni sul tema.



L'Aeroporto di Roissy Charles de Gaulle ha superato i 66 milioni di passeggeri nel 2017, dieci in meno di Londra Heathrow, che lo precede in testa alla graduatoria dei maggiori scali europei. Quello di Orly è al 12esimo posto con quasi 32 milioni di passeggeri registrati lo scorso anno.



Roissy e Orly insieme formano il secondo sistema aeroportuale europeo, con 98 milioni di passeggeri, alle spalle di Londra Heathrow e Gatwick che nel 2017 hanno sommato 120 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA