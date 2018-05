Produzione industriale, CSC: rimbalza a marzo e si stabilizza in aprile

(Teleborsa) - La produzione industriale "rimbalza in marzo (+1,3%), dopo due cali consecutivi, e si stabilizza in aprile (-0,1%)". Lo afferma il Centro Studi di Confindustria (CSC) nell'indagine rapida sulla produzione industriale, aggiungendo che nel primo trimestre si è avuta una dinamica sostanzialmente piatta (-0,1%) poiché il rimbalzo dell'attività in marzo (+1,3%) ha quasi interamente annullato gli arretramenti dei due mesi precedenti.



Dopo il contributo nullo alla crescita del PIL a inizio 2018, nel secondo trimestre l'industria dovrebbe tornare quindi a dare un apporto positivo, rafforzando l'ulteriore espansione dell'economia italiana.



Ad aprile CSC rileva un calo della produzione industriale dello 0,1% su marzo, quando è stato stimato un rimbalzo dell'1,3% su febbraio. Nel primo trimestre del 2018 l'attività diminuisce dello 0,1%, da +0,8% nel quarto 2017. Nel secondo trimestre del 2018 si registra una variazione congiunturale acquisita di +0,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA