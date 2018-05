Produzione industriale in accelerazione a maggio

(Teleborsa) - Le speculazioni sulla finanza italiana per via delle incertezze politiche non hanno intaccato la produzione industriale italiana, che si mostra in accelerazione nel mese che sta per concludersi.



Secondo l'ultima Congiuntura Flash di Confindustria, infatti, a maggio è stato rilevato un aumento dello 0,9% su aprile, quando è stato stimato un calo dello 0,5% rispetto al mese precedente.



Nel secondo trimestre del 2018 si registra invece una variazione congiunturale acquisita di +0,8%. Nel primo i livelli di attività erano rimasti invariati rispetto al quarto trimestre del 2017.



La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, avanza in maggio del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2017; in aprile è cresciuta invece del 3,2% tendenziale. Il robusto incremento della produzione media giornaliera riflette una tendenza ancora favorevole dell'attività, spiega il Centro Studia di Viale dell'Astronomia.

