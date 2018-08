Proseguono le ricoperture su Atlantia

(Teleborsa) - Ottimo avvio di seduta per Atlantia, che si posiziona tra i best performer del FTSE Mib con un guadagno dell'1,72% a 18,92 euro, confermando la buona impostazione vista la vigilia.



Il titolo della holding di Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma era stata vittima di ingenti vendite dopo il crollo del ponte Morandi di Genova che è costato anche un credit watch negativo da parte di Moody's.



Mercoledì 22 agosto il Gruppo ha annunciato che verifiche sugli effetti prodotti sul titolo dalla lettere di contestazioni del MIT e dalle "continue esternazioni" e diffusione di notizie sulla società.







