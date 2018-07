Prysmian debole nel primo giorno di aumento. Bene i diritti

(Teleborsa) - Prima parte di mattinata all'insegna delle vendite per Prysmian, che però recupera dai minimi di seduta mostrando ora a Piazza Affari una limatura dello 0,63% a 20,49 euro.



Prende il via oggi, 2 luglio, l'aumento di capitale della società. L'operazione terminerà il 13 luglio.



Decisamente meglio i diritti dell'aumento, in rialzo dell'8,72%.

