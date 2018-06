Prysmian in affanno dopo il taglio delle stime

(Teleborsa) - Seduta negativa per il titolo Prysmian a Piazza Affari, che risulta essere il peggiore del paniere principale FTSE MIB con un calo del 4,18%.



A scatenare le offerte il taglio delle stime sull'Ebitda 2018, a causa di nuovi oneri connessi ad alcune problematiche di funzionalità di un cavo di collegamento sottomarino tra Scozia e Galles. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della società ha stimato un costo aggiuntivo pari a circa 50 milioni di euro.



Le previsioni a livello combined con General Cable si portano tra 860-920 milioni di euro a fronte dei 910-970 milioni indicati in precedenza.

