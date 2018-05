Prysmian in pole nel FTSE MIB, mercato apprezza i conti

(Teleborsa) - Grande giornata per Prysmian, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,54%, galvanizzata dai conti trimestrali annunciati la vigilia che hanno evidenziato un aumento dei ricavi ed una riduzione dell'indebitamento finanziario netto.



"Il primo trimestre 2018 segna un più deciso ritorno alla crescita dei Ricavi, sulla spinta, in particolare, del phasing favorevole nell'esecuzione di progetti sottomarini, della domanda sostenuta nell'Alta Tensione Terrestre e della crescita del comparto Industrial" - ha , commentato l'Amministratore Delegato Valerio Battista.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gruppo specializzato nella produzione di cavi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Prysmian classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,85 Euro e primo supporto individuato a 26,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,28.







