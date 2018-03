Prysmian investe in una nuova nave posacavi

(Teleborsa) - Prysmian investirà oltre 170 milioni di euro per una nuova nave posacavi all'avanguardia.



Questo asset strategico, spiega il produttore di cavi in una nota, sarà operativo entro il 2020 e consoliderà l'approccio "chiavi in mano" di Prysmian che permette di fornire progetti EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation) con soluzioni end-to-end. In particolare l'investimento nella nuova nave è finalizzato a supportare le prospettive di crescita a lungo termine del Gruppo nel mercato dei sistemi in cavo sottomarino, rafforzandone le capacità di installazione ed esecuzione di progetti di interconnessione e di cablaggio di parchi eolici offshore.



La flotta attuale di Prysmian è composta da tre navi posacavi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA