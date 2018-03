Prysmian, ok dell'antitrust USA ad acquisizione General Cable

(Teleborsa) - Prysmian Group informa che il waiting period ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act relativo all'acquisizione di General Cable Corporation è scaduto il 7 marzo 2018. Pertanto, detta acquisizione è stata autorizzata ai fini dell'antitrust americano. Si tratta dell'acquisto da parte di Prysmian del 100% delle azioni di General Cable per un corrispettivo pari a 30,00 dollari per azione.



Il perfezionamento dell'acquisizione rimane condizionato all'approvazione delle altre autorità competenti e altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di transazioni.



Il 19 febbraio 2018 era arrivato l'ok degli azionisti General Cable all'operazione.



Poco mosso il titolo Prysmian a Piazza Affari: +0,30%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA