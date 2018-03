Prysmian sigla accordo quadro con Terna

(Teleborsa) - Prysmian si è aggiudicata un contratto quadro di fornitura, posa e pronto intervento di cavi 220 kV con l'operatore del sistema di trasmissione nazionale Terna, attraverso la controllata Terna Rete Italia, per il potenziamento della rete elettrica italiana.



Il valore del progetto "chiavi in mano" è di circa 50 milioni di euro per una durata di tre anni, con l'opzione di estensione temporale e di valore.



Nell'ambito della solida e duratura collaborazione con Terna, Prysmian Group è inoltre impegnata nella realizzazione dell'interconnessione elettrica ad alta tensione in corrente continua tra Francia e Italia e del nuovo collegamento elettrico sottomarino in corrente alternata fra l'isola di Capri e Sorrento, recentemente annunciato dal Gruppo.























