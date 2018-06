Prysmian vara nuova organizzazione per l'integrazione di General Cable

(Teleborsa) - Prysmian vara la nuova riorganizzazione alla luce dell'integrazione con General Cable che darà vita ad un nuovo Gruppo da oltre 11 miliardi di euro di fatturato, presente in oltre 50 Paesi con 112 stabilimenti.



Il piano, si legge in una nota, prevede un significativo il ribilanciamento dei pesi delle aree geografiche, con il Nord America che conterà per circa un terzo del fatturato del Gruppo.



Il nuovo modello organizzativo - a governance centralizzata - è una matrice a 3 assi composta da: funzioni centrali di Gruppo, che hanno l'obiettivo di favorire la creazione di una "One Company" fortemente integrata; le Regions, che devono assicurare la vicinanza al mercato; e le aree di Business - Energy, Telecom e Projects – che hanno la responsabilità della strategia di prodotto e di cross-selling.



Selezionato un management internazionale composto da 450 persone alle quali vengono attribuite fin da subito chiare responsabilità e precisi obiettivi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA