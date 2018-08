PubblicitÃ , Nielsen avvia rilevazione su app Youtube anche in Italia e Australia

(Teleborsa) - La società di ricerca e consulenza Nielsen, specializzata nella rilevazione delle audience della pubblicità, ha inserito nel campione anche le rilevazioni sull'app Youtube (spot e banner).



La decisione riguarda in particolare il mercato in Italia ed Australia, mentre le rilevazioni erano già disponibili negli Stati Uniti da giugno 2017, in Canada e Giappone da ottobre 2017, in Regno Unito, Francia e Germania da gennaio di quest'anno. La rilevazione effettuata tramite Nielsen Digital Ad Ratings era attiva per il nostro Paese solo su desktop e verrà estesa adesso anche alle pubblicità che transitano sui dispositivi mobili (smartphone e tablet).



In questo modo, la rilevazione dei dati sulla pubblicità sarà più accurata. "Le audience dei contenuti video su piattaforme e dispositivi digitali sono in grande espansione", ha spiegato un responsabile della Nielsen, e per questo motivo "è fondamentale per il mercato pubblicitario avere a disposizione una misurazione completa della piattaforma YouTube".





