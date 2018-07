Rai, da maggioranzaÂ CdA ok a Foa presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha nominato a maggioranza Marcello Foa presidente della tv pubblica.



FORZA ITALIA VOTERÀ CONTRO FOA, POI NUOVO NOME



Ma secondo quanto si apprende Forza Italia voterà contro la nomina di Foa, domani in commissione Vigilanza. Se Foa sarà bocciato, gli azzurri si attendono un altro nome dal ministro del Tesoro Tria auspicando però un metodo più adeguato. Ovvero quello del confronto prima di fare delle scelte che coinvolgono tutte le forze politiche e non solo una parte.



BUFERA SULLE NOMINE

La candidatura alla presidenza di Marcello Foa, proposta dal governo, ha provocato uno scontro aperto tra esecutivo e opposizione, che ha annunciato battaglia serrata. In particolare, dem e LeU, hanno protestato contro le posizioni sovraniste di Foa e per i recenti attacchi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Per Foa è arrivato il primo sì. Domani, mercoledì 1° Agosto, è atteso il voto in Vigilanza Rai.

