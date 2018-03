Rai Way, utile netto in crescita nel 2017

Rai Way chiude il 2017 con un utile netto pari a 56,3 milioni, in aumento del 34,6% rispetto all'esercizio 2016, quando era stato di 41,8 milioni. Nello stesso periodo, i ricavi si sono attestati a 216,2 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto ai 215,2 milioni dell'esercizio 2016. Il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 113,8 milioni, in crescita dell'8,9% rispetto ai 104,5 milioni registrati nel 2016. L'utile operativo (ebit) di 81,4 milioni cresce del 24,1% rispetto ai 65,6 milioni del 2016.



Il capitale investito netto è pari a 181,2 milioni, con un indebitamento finanziario netto pari a 4,8 milioni, rispetto al 31 dicembre 2016 quando era pari a 9,4 milioni.



Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti un dividendo complessivo di 0,2026 euro lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in pagamento a decorrere dal 23 maggio 2018.





