Rai Way, utile trimestre in crescita (+8%)

(Teleborsa) - Rai Way chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 14,9 milioni, in aumento dell'8% rispetto ai primi tre mesi 2017 (13,8 milioni).



I ricavi sono pari a 54 milioni, in crescita dello 0,4%. L'Ebitda è pari a 29,4 milioni, in crescita del 4% rispetto ai 28,3 milioni registrati nei primi tre mesi 2017.







