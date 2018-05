Rainbow sospende iter quotazione. Le Winx rinunciano alla Borsa

(Teleborsa) - I tempi sono maturi per portare in Borsa le Winx.



La Rainbow, società italianissima quotata da Iginio Straffi, che ha creato le maghette tanto amate dalle bambine, ha interrotto la procedura di quotazione dopo aver presentato domanda di ammissione circa un mese fa.



La società, nell'annunciare il ritiro, ha detto che la decisione è stata presa dopo aver valutato "le condizioni di mercato non favorevoli".



Un segnale certamente negativo che va al di là delle vicende della società e coinvolge le prospettive del mercato italiano, di fronte ad un aumento dello Spread ed una correzione del mercato azionario, a causa delle incertezze politiche.







