Rainbow porta le Winx in Borsa, sul mercato il 40% del capitale entro maggio

Rainbow sbarca a Piazza Affari. La casa di produzione nota per le bambole Winx, ha presentato domanda d'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, che sarà realizzata con collocamento rivolto ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.



Le azioni saranno poste in vendita da Straffin e Viacom Holdings Italia che hanno rispettivamente, il 70,38% e 29,62% del capitale. È previsto che l'Operazione venga completata entro maggio 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob. Raimbow stima che l'offerta, inclusa l'opzione Greenshoe, possa avere ad oggetto fino a massimo il 40% del capitale. La maggioranza del capitale rimarrà dunque saldamento in mano ai due soci di controllo e la società, precisa una nota, «non sarà contendibile anche ad esito dell’offerta». Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.



Rainbow opera sin dal 1995 nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager. L’attività del gruppo consiste nella creazione e nello sviluppo di contenuti sia animati, sia live action, nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, e nella loro successiva commercializzazione anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze che è stata integrata nel 2015 con l’acquisizione della società canadese Bardel Entertainment Inc.. Dal 2017, il Gruppo Rainbow, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Iven, ha ampliato la propria offerta di prodotti televisivi e cinematografici dedicata ad adulti e famiglie, con i format TV e film library di proprietà di Colorado Film Production S.r.l. (società del Gruppo Iven) attiva sul mercato da oltre 30 anni.



Nel corso dei suoi oltre 20 anni di storia il Gruppo Rainbow ha creato e sviluppato diverse property, tra cui la principale Winx Club, che ad oggi vengono trasmesse in oltre 100 Paesi attraverso le diverse piattaforme di broadcasting e la cui popolarità permette al Gruppo Rainbow di avere oltre 500 contratti attivi con licenziatari a livello globale che sviluppano un ampio range di prodotti di molteplici categorie merceologiche.



Tornando al collocamento UniCredit Corporate & Investment Banking e Credit Suisse Securities agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e UniCredit Corporate & Investment Banking anche in qualità di Sponsor. Kepler Cheuvreux agisce in qualità di Specialist nell'ambito della quotazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA