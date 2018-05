Rally di GPI, per Intermonte il titolo Ã¨ "Ouperform"

(Teleborsa) - Grande giornata per GPI, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,45%.



A fare da assist alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Intermonte che hanno rivisto al rialzo il giudizio a "outperform" (farà meglio del mercato) con target price a 12,8 euro.



GPI ha chiuso l'esercizio 2017 con un risultato netto pari a 8,2 milioni in aumento del 25,7%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GPI più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Aim Italia. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo scenario tecnico di GPI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,42 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,38.









