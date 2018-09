Rally per il comparto finanziario in Italia (+1,99%)

(Teleborsa) - Guizzo per il settore finanziario italiano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Financials ha aperto la giornata a quota 11.923,17 con uno scatto di 237,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione, che arretra a quota 372,85, dopo una partenza a 375,74.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice finanziario, brillante rialzo per Banco BPM, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,00%.



Svetta UBI Banca che segna un importante progresso del 5,70%.



Vola BPER, con una marcata risalita del 4,75%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto finanziario, prepotente rialzo per Credito Valtellinese, che mostra una salita bruciante del 4,94% sui valori precedenti.



Brilla Anima Holding, con un forte incremento (+4,05%).



Ottima performance per Banca Ifis, che registra un progresso del 3,85%.



Tra le small-cap di Milano, vigoroso rialzo per Aedes, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,75%.



Exploit di Banco di Desio e della Brianza, che mostra un rialzo del 2,46%.



In luce Nova Re, con un ampio progresso dell'1,64%.

