Rally per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+1,82%), brilla Tenaris

(Teleborsa) - Guizzo per l'indice siderurgico a Piazza Affari che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 38.695,71 con uno scatto di 694,92 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione, che arretra a quota 380,42, dopo una partenza a 382,92.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice siderurgico, avanza Tenaris, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, balza in avanti SOL, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,74%.

