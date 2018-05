RCS torna in utile dopo 10 anni

(Teleborsa) - Ebitda, Ebit e risultato netto positivi e in forte crescita nel 1° trimestre di RCS. L'Ebitda registra un miglioramento di 8,1 milioni rispetto ai 12,1 milioni del primo trimestre 2017 (+67%), attestandosi a 20,2 milioni; l'Ebit è pari a 11,2 milioni di Euro ed è positivo nel primo trimestre per la prima volta dal 2008, mentre era negativo per 0,6 milioni nel pari periodo 2017; il risultato netto del trimestre, per la prima volta dopo dieci anni, è positivo per 6 milioni di Euro (-5,7 milioni nel primo trimestre 2017).



In calo i ricavi netti consolidati del gruppo editoriale multimediale al 31 marzo 2018, che si attestano a 216,3 milioni di Euro. Escludendo dal confronto con i dati del primo trimestre 2017 gli effetti derivanti dall'adozione del nuovo principio contabile IFRS 15 (+8,4 milioni) ed eventi disomogenei quali la cessazione di alcuni contratti di raccolta pubblicitaria per conto di editori terzi (-1,3 milioni), si evidenzierebbe, su base omogenea, un decremento complessivo dei ricavi di 4,2 milioni rispetto al primo trimestre 2017 (-2%).



L'indebitamento finanziario netto si attesta a 259,2 milioni di Euro (-28,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2017), grazie al contributo di oltre 30 milioni dei flussi di cassa positivi della gestione.



Il Gruppo conferma di considerare conseguibile nel 2018 una crescita del margine operativo lordo e dei flussi di cassa della gestione corrente rispetto all'esercizio 2017, tale da consentire di ridurre l'indebitamento finanziario a fine 2018 al di sotto di 200 milioni di Euro.



In aumento il titolo a Piazza Affari: +3,24%.

