Record storico per l'export di vino italiano in Francia

(Teleborsa) - L'Italia raddoppia in Francia e vince la storica sfida: è record, infatti, per il vino tricolore che sfiora i 170 milioni di euro, nel 2017, e praticamente raddoppia (+92,3%) negli ultimi 10 anni mentre nello stesso periodo al contrario gli arrivi nella Penisola dai cugini d'oltralpe sono crollati del 14% in valore.



E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Istat alla vigilia del Vinitaly che spiega come le bottiglie tricolori stiano vincendo la tradizionale sfida enologica con i francesi.



A spingere il successo del Made in Italy – sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - è soprattutto la riscossa, contro lo champagne, delle bollicine nazionali con le esportazioni in Francia letteralmente esplose del 276% in valore nel decennio, per un importo attuale di oltre 45 milioni di euro. Di fatto vince l'ottimo rapporto prezzo/qualità della produzione italiana e si sgonfia sul suolo nazionale la moda di bere francese, anche nelle occasioni di festa. Il risultato, è che la bilancia commerciale nel vino tra i due Paesi è sostanzialmente in pareggio nel 2017 (appena 11 milioni a favore della Francia) dopo che solo dieci anni fa aveva fatto registrare un passivo per l'Italia di ben 134 milioni di euro.



Si tratta – continua la Coldiretti – dei risultati di un importante processo di qualificazione del vino italiano che anche nell'ultimo anno è cresciuto del 9% oltralpe tanto che la Francia è salita al terzo posto fra i principali clienti dell'Unione, dopo Germania e Gran Bretagna.

