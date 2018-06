Recordati conferma trattativeÂ con CVC "molti ostacoli da superare"

(Teleborsa) - Alberto Recordati, Presidente e Amministratore Delegato di FIMEI, conferma che "sono intercorse delle trattative con il fondo CVC per la cessione da parte della famiglia Recordati del controllo indiretto di Recordati" ma precisa che "vi sono ancora molti ostacoli da superare e non vi è certezza sulla prosecuzione delle trattative e sui tempi delle stesse".



E' quanto si legge in una breve nota di Recordati per conto della holding di controllo FIMEI, con riferimento alle notizie di stampa circolate nelle scorse ore.







