Recordati inizia bene l'anno: utili e ricavi in rialzo

(Teleborsa) - Risultati in crescita per Recordati nel 1° trimestre dell'anno. I ricavi consolidati, pari a 366,5 milioni, sono in crescita del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi internazionali crescono dell'8,4%.



L'utile netto, pari a 86,6 milioni, è in crescita del 10,3% rispetto al primo trimestre del 2017, con un'incidenza sui ricavi del 23,6%.



La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 evidenzia un debito netto di 484,6 milioni che si confronta con un debito netto di 381,8 milioni al 31 dicembre 2017.



"I risultati economici ottenuti nel primo trimestre dell'anno confermano la continua crescita del Gruppo, con un ulteriore incremento della redditività", ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. "Inoltre, nel mese di aprile è stato concluso un accordo con Mylan per l'acquisizione dei diritti per Cystagon (cisteamina bitartrato), farmaco indicato per il trattamento della cistinosi nefropatica manifesta nei bambini e negli adulti, in Europa e altri territori. Il prodotto era già commercializzato da Orphan Europe (una società del gruppo Recordati) in licenza da Mylan. L'acquisizione definitiva dei diritti ci permette di assicurare la continuità di questa attività e di garantire l'accesso dei pazienti a questo trattamento salvavita", ha continuato Andrea Recordati. "La crescita delle attività del Gruppo è proseguita nel mese di aprile e per l'intero anno 2018 confermiamo le previsioni di realizzare ricavi compresi tra 1.350 milioni e 1.370 milioni, un EBITDA compreso tra 490 e € 500 milioni, un utile operativo compreso tra 430 e 440 milioni e un utile netto compreso tra 310 e 315 milioni."



Scivola il titolo a Piazza Affari: -0,91%.

