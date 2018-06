Recordati, ipotesi di cessione in vista?

(Teleborsa) - Ancora riflettori puntati su Recordati che rimane ancora al centro di indiscrezioni.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, la famiglia Recordati starebbe valutando diverse alternative strategiche, coinvolgendo private equity quali Cinven e Bain Capit per un buyout o una vendita parziale. Secondo Bloomberg che cita fonti vicine alla famiglia italiana che detiene oltre il 51% della società attraverso il suo veicolo di investimento Fimei, Recordati starebbe collaborando con i consulenti finanziari nella valutazione delle strategie.



Le deliberazioni sarebbero ancora in una fase preliminare e non è stata ancora presa alcuna decisione.

